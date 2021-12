»Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden

bei den Menschen seines Wohlgefallens.«

Lukas 2,14

Liebe Schwestern und Brüder!

In einer Woche feiern wir Weihnachten, das »Fest des Friedens«.

Aber der Frieden in unserem Land ist an vielen Orten weit entfernt.

Die Zeit der Einschränkungen im täglichen Leben dauert an. Dass

es ein zweites Weihnachtsfest unter Pandemiebedingungen geben

würde, haben wenige wahrhaben wollen. Die Nerven liegen blank;

Müdigkeit und Frust machen sich breit. Und Angst. Viele sind

unsicher, trauen den Worten nicht mehr.

Misstrauen macht dünnhäutig. Auf diesem Nährboden, gepaart mit

Angst und der Sehnsucht nach einem Ausweg, gedeihen Wünsche

nach schnellen Lösungen. Es gibt Menschen, die das ausnutzen.

Wir verurteilen Aktionen, die Menschen in Verantwortung

beleidigen und bedrohen. Wir rufen die zur Umkehr, die ihrer

Gewalt freien Lauf lassen und Übergriffe auf Einsatzkräfte billigend

in Kauf nehmen!

Aufgabe von Christen ist es, das Miteinander zu ermöglichen.

Unsere Sache ist es, den Frieden zu suchen. Gott in den Ohren zu

liegen mit unseren Gebeten, ihm die Not zu klagen und dabei

nicht zwischen Sympathischen und Unsympathischen zu

unterscheiden! Selbst wenn sich die Bewertungen und Erfahrungen

der Pandemiezeit unterscheiden, darf dies nicht zur Feindschaft

untereinander führen!

Die Liebe sei der Maßstab unseres Handelns. Jesus ist uns darin

vorangegangen. Er hat gezeigt, was Liebe ist: Liebe Gott, deinen

Nächsten und dich selbst. Wer im Gegenüber seinen Mit-

Menschen erkennt, denkt und handelt nicht um des eigenen

Vorteils willen, sondern fragt nach dem, was dem Anderen dient.

Zu Weihnachten feiern wir die Geburt der Liebe in unserer Welt.

Damit hat Gott Frieden gemacht mit uns. Lasst uns diesen Frieden

leben! Suchen und ermöglichen wir ihn in unseren Dörfern und

Städten. Setzen wir Zeichen des Friedens gegen den Hass.

Lasst uns einander liebevoll im Blick haben. Lasst uns die

unterstützen, die an den Folgen der Pandemie leiden. Nicht Hass

und Angst sind in der Liebe, sondern Rücksicht und Unterstützung.

Wir bitten euch: Betet füreinander, betet für unser Land und unsere

Welt. Wir beten für euch und wünschen allen: Friede sei mit euch!

Und wir danken euch, Schwestern und Brüder, die ihr in euren

Gemeinden dem Frieden dient. »Ehre sei Gott und Friede auf

Erden.« Gesegnete Weihnachten!

Dr. Friederike F. Spengler     

Regionalbischöfin  

Friedrich Kramer

Landesbischof

Tobias Schüfer

Regionalbischof

Dr. Dr. h.c. Johann Schneider  

Regionalbischof

Uwe Jauch

Amt. Regionalbischof

Dr. Christian Stawenow

Regionalbischof