Von Benjamin Lassiwe

Das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“ sorgt sich um eine wichtige Einnahmequelle: Wenn zu Heiligabend Gottesdienste nur mit geringen Teilnehmerzahlen oder gar nicht stattfinden können, wird das auch Auswirkungen auf die Kollekten haben, die an diesem Tag bundesweit traditionell für „Brot für die Welt“ gesammelt werden.

„Die Weihnachtskollekte ist ein wesentliches Bein unserer Einnahmen“, sagte die Direktorin des Hilfswerks, Pfarrerin Cornelia Füllkrug-Weitzel, bei ihrer letzten Jahrespressekonferenz am 27. August in Berlin. Die Theologin leitet das Werk seit dem Jahr 2000 und wird im kommenden Jahr aus Altersgründen in den Ruhestand treten. Zu ihrer Nachfolgerin wurde die evangelische Pfarrerin Dagmar Pruin bestimmt.

Im vergangenen Jahr, dem Jahr des 60.