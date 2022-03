Im Kurpark der Solestadt Bad Dürrenberg findet vom 21. April bis 15. Oktober 2023 die fünfte Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt statt. Mit einem Pavillon und einem Andachtsbereich wird die Kirche in ökumenischer Verbundenheit ein fester Bestandteil sein. Am Kirchenpavillon werden die Besucher im bunten Wechsel evangelische, katholische und neuapostolische Andachten, Gottesdienste, kulturelle Veranstaltungen und viele Mitmachaktionen erleben können.

Im Vorfeld präsentiert sich das Projekt „Kirche auf der Landesgartenschau“ ab sofort mit einer Website www.kirche-laga23.de. Mit dem Internetauftritt können Interessierte ab jetzt mitverfolgen, wie sich das Projekt mit dem Motto „Gottes Wort im Blütenmeer“ bis zur Landesgartenschau entwickelt. Und nicht nur das!

Gästebegleiter gesucht

Jeder, der sich in das Projekt einbringen möchte, um Kirche auf der LAGA 23 erlebbar zu machen, ist herzlich willkommen. Wer Gästebegleiterin oder Gästebegleiter auf dem Kirchengelände werden möchte kann sich auf der Website über diese interessante Aufgabe informieren und sich schon jetzt über ein Onlineformular anmelden. Das gilt auch für Kirchengemeinden sowie kirchliche, diakonische oder caritative Einrichtungen der Region, die die Gelegenheit wahrnehmen möchten, sich auf der Landesgartenschau einem breiten Publikum zu präsentieren. Schließlich können sich auch Gärtner*innen, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen oder Kulturschaffende, die sich mit einem Beitrag zu „Gottes Wort im Blütenmeer“ beteiligen möchten, ab jetzt online anmelden.

Weiterhin finden die Besucher der Internetseite einen Lageplan, Informationen zur geplanten Tagesstruktur am Kirchenpavillon, einen Veranstaltungskalender und für die Sinne: musikalische, spirituelle und meditative Impulse in Form von Audiodateien.

Lassen Sie sich mit dem Launch der Website einstimmen auf „Gottes Wort im Blütenmeer“ und auf die Präsenz der Kirchen auf der Landesgartenschau.



Katrin Ullmann