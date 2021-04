Der dritte Ökumenische Kirchentag, der vom 13. bis 16. Mai in Frankfurt am Main über die Bühne gehen sollte, wird eine rein digitale und dezentrale Veranstaltung. Nun liegt das offizielle Programm des diesmal virtuellen Treffens vor.

Von Benjamin Lassiwe

Klar ist: Veranstaltungen in Frankfurt, an denen Besucher physisch teilnehmen können, gibt es nicht. Stattdessen sollen alle Veranstaltungen im Internet übertragen werden, vom Eröffnungsgottesdienst zu Christi Himmelfahrt über ein christlich-jüdisches Gedenken am Freitag bis zu den konfessionellen Abendmahlsgottesdiensten am Sonnabend.

Insgesamt 80 virtuelle Veranstaltungen sind geplant, die allermeisten davon am 15. Mai.