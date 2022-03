In der katholischen Pfarrkirche St. Dionysius in Frankfurt am Main haben Gläubige am vergangenen Wochenende den ersten ukrainisch-orthodoxen Gottesdienst seit dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar gefeiert.

Viele der Gemeindemitglieder aber hätten nicht dabei sein können, erklärte Petro Bokanov. Sie unterstützten derzeit rund um die Uhr die Geflüchteten aus der Ukraine. Der ehrenamtliche Priester betete während des Gottes-dienstes für die gefallenen Soldaten in der Ukraine, für die Freiwilligen und die 80 Kinder, «die nun Engelchen sind». Nach dem persönlichen Segen für die Gottesdienstbesucher stimmte der Priester die ukrainische Nationalhymne an. «Wir werden unser Land verteidigen, mit der Armee und mit Gottes Hilfe», erklärte Bokanov.