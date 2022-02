Die Spezialisten

Seelsorge: In unserer Kirche gibt es neben der gemeindlichen Seelsorge Angebote für unterschiedliche Bereiche und Arbeitsgebiete wie die Notfall-, Sinnenbehinderten-, Schausteller-, Gefängnis-, Militär- oder die Bahnhofsseelsorge.

Von Gabriele Lipski

Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ich einmal freiwillig mit einer Seelsorgerin sprechen würde. Aus meiner Familie ist seit Generationen niemand in der Kirche. Aber heute konnte ich nur noch heulen. Und als die Krankenschwester zu mir gesagt hat, dass sie mir mal die Seelsorgerin schickt, dachte ich: ›Schlimmer kann es ja nicht mehr werden, dass die so etwas anbietet.‹ Aber ich habe es versucht. Ich hatte keine Hoffnung, dass Seelsorge mir hilft. Und doch: jetzt fühle ich mich so bestärkt und bin fast ein wenig glücklich.