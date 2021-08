Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde", beginnt der Prediger Salomo im Alten Testament das 3. Kapitel.

Von Willi Wild

Im zurückliegenden Jahr haben wir zum Teil schmerzlich erfahren müssen, dass wir nichts im Griff haben und Pläne über den Haufen geworfen werden.

Wenn ich meinen Kalender durchgehe, dann waren mehr Termine gestrichen, als tatsächlich in Präsenz wahrgenommen werden konnten. Glücklicherweise hat sich das in der zweiten Jahreshälfte wieder etwas geändert. Auf die Termin-übersicht habe ich trotz Lockdown nicht verzichtet.

Angesichts der Digitalisierung im Alltag könnte man ja vermuten, dass der gute alte Kalender in unterschiedlicher Ausführung ausgedient hat. Ein Kollege, der in den digitalen Medien zu Hause ist, gestand mir neulich, dass er einen altmodischen Handkalender sein Eigen nennt. Ich weiß, dass viele trotz Smartphone, Tablet und PC den analogen »Glaube + Heimat«-Kalender nutzen. Meine Schwiegermutter hat gleich zwei davon in Gebrauch.

In der nächsten Ausgabe (Nr. 36) legen wir das Kalendarium mit Jahreslosung und Monatssprüchen für 2022 wieder der Kirchenzeitung bei. Sollten Sie noch mehr Exemplare für sich, für Bekannte oder die Gemeindearbeit brauchen, melden Sie sich bitte in der Redaktion.

Damit Sie auch immer in Sachen Veranstaltungen und Termine in Mitteldeutschland auf dem Laufenden bleiben, empfehle ich Ihnen unser Portal im Internet. Unter der Rubrik "Termine" können Sie suchen und hoffentlich finden, was Sie interessiert. Darüber hinaus ist es ganz einfach, selbst Veranstaltungen zu veröffentlichen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns:

redaktion@glaube-und-heimat.de