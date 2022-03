Ukraine: In den vergangenen Tagen haben mehrere Hunderttausend Menschen gegen den russischen Einmarsch und für Frieden demonstriert. Bei der Kundgebung in Berlin hat auch die Ratsvorsitzende der EKD gesprochen. Ihre Rede im Wortlaut.

Von Annette Kurschus

O Gottes Engel wehre, und rede du darein! ’s ist leider Krieg – und ich begehre, nicht schuld daran zu sein!" Das schrieb vor fast 250 Jahren Matthias Claudius – und mir ist, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, als schrieb er’s für uns heute. ’s ist Krieg in Europa. Was so lange undenkbar schien, ist wirklich geworden. Die Wirklichkeit, die uns jetzt einholt, ist brutal. Ein Land ist über das andere hergefallen. Nein, nicht ein Land übers andere. Äcker, Wiesen und Flüsse, die überfallen einander nicht.