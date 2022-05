Zum Landesposaunenfest der Evangelischen Landeskirche Anhalts werden am 18. und 19. Juni in der Dessauer Kirche St. Johannis rund 90 Posaunenbläserinnen und Posaunenbläser aus Anhalt erwartet. Am Samstag, 18. Juni, um 17 Uhr spielt der Bläserkreis Anhalt als Auswahl-Posaunenchor gemeinsam mit dem Jugendposaunenchor der Landeskirche ein Konzert mit Werken von Dieter Wendel, Chris Hazell und Michael Schütz. Es steht unter dem Motto „Alles, was Atem hat, lobe den Herrn“. Der Eintritt ist frei.

Für Sonntag, den 19. Juni, ist um 14.30 Uhr ein Festgottesdienst mit großer Bläserbesetzung in der Johanniskirche geplant. Er wird von Oberkirchenrat Matthias Kopischke, Ortspfarrerin Geertje Perlberg und dem Landesposaunenobmann der Landeskirche, Pfarrer Andreas Janßen, gehalten.

Die musikalische Leitung hat Landesposaunenwart Steffen Bischoff. Er sagt zum Landesposaunenfest: „Endlich, nach zwei Jahren ohne Großveranstaltungen, können wir unser bereits für 2020 geplantes Landesposaunenfest feiern. Den Posaunenchören ist die Gemeinschaft und das gemeinsame Musizieren sehr wichtig, deshalb hat ein großes Fest wie dieses besondere Bedeutung. Wir freuen uns, schöne Bläsermusik für Konzert- und Gottesdienstbesucher spielen zu dürfen." Am Sonntag, 19. Juni, beteiligen sich Posaunenbläser in mehreren Dessauer Kirchen an der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste am Vormittag.

Serenaden im Vorfeld

Im Vorfeld des Landesposaunenfestes gestalten anhaltische Posaunenchöre Abendserenaden in Kirchen der Region Dessau. Beginn ist jeweils 19 Uhr. Am Montag, 13.06., spielt der Posaunenchor Raguhn in der evangelischen Kirche Großkühnau und am Dienstag, 14. Juni, ist der Posaunenchor Dessau in der Christuskirche Bobbau zu erleben. Am Mittwoch, 15. Juni, folgt der Posaunenchor Coswig in der Kirche St. Petri Wörlitz, am Donnerstag, 16. Juni, der Posaunenchor Wülknitz in der Kirche St. Christophorus Quellendorf und am Freitag, 17. Juni, der Posaunenchor Oranienbaum in der Evangelischen Kirche Dessau-Mildensee.

Hintergrund: Posaunenchöre

Posaunenchöre sind ein zentraler Bestandteil der Kirchenmusik. Sie spielen zu Gottesdiensten, drinnen wie draußen, blasen bei Veranstaltungen und Jubiläen. Immer da, wo Bläser spielen, versammeln sich Menschen. Auch in der Gemeindearbeit sind die Bläser eine der aktivsten Gruppen. Welcher Kreis in der Gemeinde trifft sich so oft und so regelmäßig? Sie gehen gemeinsam in den Gottesdienst, sind wöchentlich zusammen in der Probe, fahren gemeinsam zu Gemeindeveranstaltungen, Freizeiten, Geburtstagen und zu Jubiläen. Manche Chöre kommen im Jahr auf über 40 Einsätze. In Deutschland gibt es rund 7.000 evangelische Posaunenchöre. In der anhaltischen Landeskirche sind es 15 Chöre mit rund 240 Mitgliedern. Das anhaltische Posaunenwerk besteht aus einem Vorstand (mit Landesposaunenwart, Landesobmann, dem Dezernenten für Kirchenmusik, drei gewählten Bläsern und einem Kassenwart), der Chorvertreterversammlung und den Chören.

Weitere Infos: http://www.posaunenwerk-anhalt.de/

Auskunft erteilt: Steffen Bischoff, Tel. 03923 / 485091, steffen.bischoff@kircheanhalt.de.