Aber bitte mit Sahne

Backen ist Liebe: Aviv Koriat betreibt seit 2012 eine Kuchenmanufaktur in Weimar. Aufgewachsen ist er in einem Kibbuz in Israel. Da muss es gewesen sein, als ihm die Mutter die Leidenschaft zum Backen wie Zucker ins Herz gestreut hat.

Von Katharina Hille

Da hat man nun die Chance, den besten Konditor von Weimar – ach was, den besten weit und breit – zu interviewen, und dann ist das wegen Corona nur übers Telefon möglich! Kein Besuch in der angesagtesten Backstube der Stadt – es bleibt nur die Erinnerung an Schokomousse-Blaubeer-Tarte und Orientalische Orange beim letzten Besuch im „Koriat“ …

Aviv Koriat kümmert sich derzeit um sein neues Café in Berlin und darf nicht nach Weimar reisen. Leider.