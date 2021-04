Erfurt (red) – Die Bundesgartenschau in Erfurt beklagt den Verlust von 150 Kohlrabi-Pflanzen. Vermutlich sind sie Opfer des Hungers von Hasen geworden, die im Festungsgraben ihr Domizil haben, berichtet der MDR. Dort sind zur Buga traditionelle Gemüsesorten, Kräuter und Blumen angepflanzt. Neues Ungemach droht bereits, da als nächstes Blumenkohl und Grünkohl sprießen. Wie die Buga-Organisatoren mitteilten, soll aber nicht zur Hasenjagd geblasen werden. Auch die Falken blieben in ihrem Verschlag. Stattdessen will man die Pflanzen mit Hornspänen schützen. Der Geruch schrecke die Langohren ab, hieß es.

Die Rutschen neben den Beeten könnten unterdessen gut für eine Hasenjagd eingesetzt werden.

