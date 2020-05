München (epd) – Eine neue Website soll Paaren helfen, die Corona-Krise gemeinsam zu bewältigen. Das Online-Angebot beschäftigt sich mit partnerschaftlichem Umgang, Liebe und Kommunikation als Grundlage für eine gelingende Paarbeziehung, wie die bayerische Familienministerin Carolina Trautner erklärte. Der Auftritt wurde vom Institut für Kommunikationstherapie in München konzipiert. «Gemeinsam als Paar die Krise zu meistern ist nicht nur in Zeiten von Corona eine große Herausforderung», sagte Trautner. Die Situation aber bringe für Paare weitreichenden Konsequenzen und Belastungen mit sich. Die neue Seite wolle ihnen helfen, konstruktiv an ihrer Beziehung zu arbeiten. So gebe es unter anderem einen Beziehungsfragebogen, Videos zu präventiven Maßnahmen, eine interaktive DVD-Reihe über gelungene Kommunikation sowie aktuell einen Corona-Survival-Guide.

www.damit-die-liebe-bleibt.de