Erfurt (red) – Am jüdischen Tag der Laubhütte wird am 26. September zum dritten Achava Straßenfest auf den Petersberg eingeladen. Ab 12 Uhr sollen auf dem Platz vor der Glashütte Initiativen, Verlage und religiöse Gemeinden mit Informationsständen vertreten sein, um eine interkulturelle und interreligiöse Begegnung zu ermöglichen. Auch "Glaube + Heimat" wird vor Ort sein. Direkt am Paradiesbaum soll eine eigens angefertigte Laubhütte zum Verweilen einladen. Für das Programm konnten unter anderem die String Company aus Erfurt und der aus Syrien stammende Musiker Ibrahim Bacho gewonnen werden. Der Thüringer Landesrabbiner Alexander Nachama wird um 14 Uhr einen Vortrag über das "Sukkot", das Fest der Laubhütte, halten. Auch Nihad Dabeet wird sich am Straßenfest beteiligen, Winddrachen bauen und weitere Blätter am Paradiesbaum anbringen. Die Veranstaltung in Kooperation mit der Jüdischen Landesgemeinde steht im Zeichen des Themenjahrs »Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen«.