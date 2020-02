Ein Workshop „Deine Themen - Deine Politik“ für Jugendliche und junge Erwachsene aus Mitteldeutschland findet vom 21. bis 23. Februar in der Jugendbildungsstätte Junker Jörg in Eisenach statt. Die Evangelische Akademie Thüringen und der Bund der Evangelischen Jugend in Mitteldeutschland (bejm) wollen damit das „Jugendpolitische Team“ (JPT) ins Leben rufen, in dem Jugendliche ab 14 Jahren ihre Interessen für Politik und Gesellschaft aktiv vertreten können. Die Teilnahme ist kostenfrei (inklusive Unterkunft, Verpflegung und Tagungsgebühr). Anmeldung: Tel. 036202-98435 oder www.ev-akademie-thueringen.de.

„Jugendpolitik ist langweilig, kompliziert und unübersichtlich? Deine Themen fallen unter den Tisch? Das kannst du jetzt ändern!“, sagt Jan Grooten von der Evangelischen Akademie Thüringen, der den Workshop gemeinsam mit Michael Seidel vom bejm leitet. „Diskutiere mit anderen Jugendlichen aus den Jugendverbänden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland über Gott und die Welt, über jugendpolitische und vor allem deine Themen. Plane Aktionen zusammen mit anderen und beteilige dich in landes­ und bundesweiten Gremien, um gemeinsame Ziele umzusetzen. Wir laden dich herzlich zum Start­Workshop ein“, wirbt Grooten um Teilnehmende.

Der Workshop wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, vom bejm sowie mit Mitteln des Thüringer Landesjugendförderplans.