Die Zahl der künftigen Pflegebedürftigen in Deutschland wird unterschätzt und damit auch die Herausforderungen, die auf Politik und Gesellschaft zukommen. Aus dem Pflegereport 2021 der Barmer geht hervor, dass es im Jahr 2030 rund sechs Millionen pflegebedürftige Menschen geben wird und damit etwa eine Million mehr als bisher angenommen.

Um die Menschen zu versorgen, sind gegenüber heute mehr als 180 000 zusätzliche Pflegekräfte nötig. Die jährlichen Ausgaben der Pflegeversicherung werden von derzeit 49 Milliarden Euro auf 59 Milliarden Euro steigen. Die Berechnungen stammen von dem Bremer Pflegeökonomen Heinz Rothgang. Seinen Angaben zufolge wird die Zunahme an pflegebedürftigen Menschen bisher unterschätzt, weil in den Prognosen von einem jedes Jahr etwa gleich hohen Anstieg an Pflegebedürftigen ausgegangen wird.

Diakonie-Vorständin Maria Loheide erklärte mit Blick auf die Koalitionsvereinbarungen, der stufenweise Personalaufbau in den Pflegeeinrichtungen müsse über das Jahr 2025 hinaus abgesichert werden. (epd)