Halle (red) - Die Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara bietet ab sofort einen besonderen Informationsservice an. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise beantworten die Geburtsmediziner und Hebammen der Klinik alle Fragen rund um die Geburt und möchten werdenden Müttern und Vätern so die Sorgen nehmen. Fragen rund um die Themen Schwangerschaft und Geburt in der derzeitigen Ausnahmesituation, Ambulante vorgeburtliche Diagnostik, Online-Geburtsanmeldung, Besucherregelungen und Begleitung zur Geburt können hier gestellt werden. „Unser Angebot ist eine Ergänzung zur vertrauensvollen Beratung durch die niedergelassenen Kollegen oder die eigene Hebamme. In erster Linie möchten wir schnell und pragmatisch auf Sorgen und Fragen eingehen, die Familien in dieser ungewöhnlichen Zeit bewegen", betont Chefarzt Sven Seeger.

Weitere Informationen Unter der Telefonnummer (0345) 213 5170 beraten montags bis freitags von 14-15 Uhr Ärztinnen und Ärzte der Klinik sowie eine Hebamme. Weitere Informationen bietet die Website der Klinik für Geburtshilfe Halle.