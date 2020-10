Speziell ausgebildete Begleithunde können Menschen an ihrem Lebensende Trost spenden und ihnen glückliche Augenblicke bescheren.

Von Martina Schwager

«Hunde können selbst zu Sterbenden, die sich kaum noch äußern können, Brücken bauen», sagt Ellen Hassolt, Leitende Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes in Osnabrück. Sie könnten ein besonderes Gespür und einen Zugang zu den Menschen entwickeln, der sich selbst Angehörigen nicht erschließe. Hunde hätten eine Art siebten Sinn für das Befinden und die Bedürfnisse der Menschen, berichtete Hassolt. Auch quirlige Hunde würden im Angesicht von Kranken und Sterbenden ganz ruhig. «Sie lecken ihnen die Hand oder legen sich ihnen auf die Füße.» Menschen mit Spastiken entkrampften häufig, wenn sie die Tiere streichelten.

Wichtig sei es allerdings, dass die Begegnung mit dem Hund auf Wunsch der Patienten oder ihrer Angehörigen erfolge. Gerade bei Kindern sei der Besuch mit einem der Hunde zuhause am Krankenbett häufig ein Highlight, sagte Hassolt. «Ich habe ein Kind erlebt, dass noch einmal alle Kräfte mobilisiert hat, um einen Ball zu werfen. Es hatte große Freude daran, als der Hund hinterher sprang.» Den Schwerstkranken und ihren Angehörigen vermittle das Tier in der Schwere des Alltags oft einen Moment der Leichtigkeit. Eine Familie sei sogar nach dem Tod des Kindes noch einmal gemeinsam mit dem Hund, der die Familie regelmäßig besucht hat, zum Grab gegangen.

Die Begleiter und ihre Tiere haben der Expertin zufolge eine einjährige, von Hundetrainern mit-entwickelte Ausbildung absolviert. Alle hätten sich nach einem Aufruf freiwillig gemeldet. Zu Beginn habe ein Trainer die Hunde auf ihre grundsätzliche Eignung hin getestet. Sie müssen am Ende den Befehlen ihrer Besitzer folgen und auch in ungewöhnlichen Situationen wie etwa Krampfanfällen die Ruhe bewahren. Sie dürfen nicht zuschnappen und nicht unvermittelt auf ein Bett springen.

(epd)