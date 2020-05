Schleiz (red) - Seit November 2019 sind im Kirchspiel Ebersdorf im Kirchenkreis Schleiz etwa 60 Menschen dabei, das Musical "Naaman" vorzubereiten. „Gerade als wir in die Probenphase einsteigen wollten, um die Auftritte im Juni vorzubereiten, mussten wir unsere Arbeit aufgrund des Coronavirus unterbrechen“, sagt Projektleiterin Anne Boelter. Ein Trost ist da die Förderung vom Kulturbüro des Rates der EKD in Höhe von 8 000 Euro. Mit dem Geld sollen unter anderem digitale Kameratechnik und Weiterbildungen finanziert werden. "Ein Segen für unser Projekt", so die Pfarrerin.

In zwanzig Orten in den neuen Bundesländern läuft das Projekt „Land:Gut2020“. Ziel der Unterstützung ist es, gleichwertige Lebensbedingungen auf dem Land durch kreative Teilhabe und eine kulturell inspirierende Gemeinschaft zu schaffen. Die Projektpartner sind Kirchengemeinden, Schulen oder Vereine. Als einer der insgesamt zwanzig Orte bundesweit wurde das „Familien-Musical-Projekt Gott und Welt", welches das Pfarrehepaar Anne und Tillmann Boelter von der Kirchengemeinde Saalburg-Ebersdorf gemeinsam mit engagierten Ehrenamtlichen vor Ort auf die Beine gestellt haben, ausgewählt.

„Unser Musical wäre weiter verschoben worden, nun können wir digital arbeiten." Auch das Proben in kleinen Gruppen werde so bald möglich, hofft die Pfarrerin. Einen Plan dazu gäbe es schon: "Wir können die Aufnahmen ansehen, auswerten, davon lernen – und den Kirchgemeinden in kleinen Gruppen das Musical zeigen.“ (red) Die gute Nachricht