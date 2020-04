Erfurt (kna) – Das bundesweit einzigartige Schulprojekt "KathReliOnline" des Bistums Erfurt erweist sich in der Corona-Krise als hilfreich für die Aufrechterhaltung des Religionsunterrichts in Thüringen. "Lehrkräfte, die beim Online-Unterricht mitwirken, teilen jetzt ihre Materialien mit anderen Religionslehrern. Damit müssen virusbedingt keine Stunden ausfallen", erklärte der Leiter der Schulabteilung des Bistums Erfurt, Martin Fahnroth.

Mit dem Modell für die 9. und 10. Klassen habe man seit Schuljahresbeginn gute Erfahrungen gemacht, so Fahnroth. Anstoß für das Projekt, das das Bistum in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium des Freistaates und dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung umsetzte, war die katholische Minderheitensituation in Thüringen. "Wir haben in ländlichen Regionen mit wenigen Katholiken das Problem, dass sich mit den Schülern keine Lerngruppen für den katholischen Religionsunterricht bilden lassen", so Fahnroth. Der "KathReliOnline"-Unterricht bestehe zu zwei Dritteln aus Onlinephasen und zu einem Drittel aus Präsenzphasen. Notiert