Magdeburg (epd) - Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie überlässt Sachsen-Anhalts Gesundheits- und Sozialministerium der Tafel 200.000 medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen. Sie sollen dem Sozialverein am Donnerstag übergeben werden, um "Menschen in finanzieller Notlage" kurzfristig zu versorgen, teilte das Ministerium mit.

Die Masken werden demnach an den Landesvorsitzenden der sachsen-anhaltischen Tafel, Andreas Steppuhn, und den Landeslogistiker des Vereins, Holger Franke, übergeben. Diese würden sich dann um die Weiterverteilung unter anderem an Menschen kümmern, die Grundsicherung oder Kleinstrenten beziehen. Die 32 Tafeln in Sachsen-Anhalt versorgen an rund 100 Ausgabestellen insgesamt mehrere Zehntausend Bedürftige mit Lebensmitteln.

Der Schutz der Gesundheit verlange Zusammenhalt, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und betonte: "Wir sind im intensiven Austausch mit dem Bund, um weitere Schritte folgen zu lassen." Menschen müssten "unabhängig vom Geldbeutel" vor dem Risiko einer Corona-Infektion geschützt werden. Die Verteilung von Masken an Bedürftige sei hier ein wichtiger Baustein.

In Sachsen-Anhalt gilt seit Montag die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr. Gemeint sind sogenannte OP-Masken oder die in der Regel deutlich teureren FFP2-Masken.