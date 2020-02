Zum Tänzchentee geht es in den Pfarrhof, zum Theater in die Kirche. Wie drei Gemeinden im Kirchenkreis Altenburger Land aus der Not eine Tugend machten – und so neues Leben in das Dorf in Ostthüringen bringen.

Von Elke Lier

Und jetzt die Kette bilden und zum Paarkreis aufschließen und der erste und der zweite und der dritte …“ Tanzleiterin Carola Beer dirigiert zweimal im Monat die Tanzschritte und Bewegungen von etwa 18 Frauen ab 50 bis 87 Jahre. So alt ist ihre älteste Tanzschülerin, Helga Radziej aus Nöbdenitz. Die einstige Modistin schätzt hier die „Unterhaltung, Geselligkeit, man ist nicht allein und hat Spaß“. Heidi Sidorr, 67, ergänzt: „Wir bewegen uns, denken mit und setzen die Anweisungen in Tanzschritte um, dabei bleibt man auch im Kopf fit.