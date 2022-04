"Wir sind eher Exoten"

Bewahren und entstauben wollen Tara Bock und Marie Bubbel ihre Kirche. Die Abiturientinnen aus Schweina vertreten den Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach bei der Jugendsynode in Naumburg.

Von Susann Eberlein

In Kirchen ist es kalt. Irgendwie langweilig. Sie sind nicht einmal halbvoll, und wenn überhaupt, dann mit alten Menschen. Zwei Teenager aus dem Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach kennen all diese Klischees. Trotzdem gehen sie regelmäßig zum Gottesdienst in Schweina, einem Ortsteil von Bad Liebenstein. „Eine ältere Dame freut sich immer, wenn sie uns sieht“, hat die 17-jährige Marie Bubbel bemerkt. „Man kann ja auch einmal mit gutem Vorbild vorangehen und andere junge Leute dazu animieren.