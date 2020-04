Altengesees (red) - Bis zu 140 Gewichte für Beatmungsgeräte werden täglich in den Werkstätten Christopherushof, die zur Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gehören, hergestellt. „Wir produzieren bereits seit etwa zwei Jahren Teile für eine Firma bei Ludwigstadt. Die Beschäftigten und Gruppenleiter leisten eine hervorragende Arbeit“, sagt Mario Bartholomaeus, Werkstattleiter in Saalfeld. Die Arbeit der Werkstätten ist als unbedingt systemrelevant eingestuft worden. Daher wird versucht, die Produktion trotz der gegenwärtigen Umstände weiterzuführen. Besonders die Gewichte für Beatmungsgeräte, aber auch andere Teile für Firmen, die Medizintechnik herstellen, werden gerade dringend gebraucht. Für diese Aufträge seien nun auch Mitarbeiter der diakonischen Inklusionsbetriebe im Dienst, sagt Bartholomaeus.

Frühzeitig wurde auch der Bedarf an Mund- und Nasenmasken erkannt. In den Werkstätten Christopherushof in Altengesees werden bis zu 100 Stück am Tag genäht. Die Masken entstehen zunächst für die eigenen Einrichtungen, wie die acht Seniorenpflegeheime und fünf ambulante Dienste in Thüringen. "Auf Anfrage werden sie auch an externe Kunden geliefert", sagt Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin im Bereich Integrationsmanagement. Mittlerweile gehören das Oberverwaltungsgericht, eine Papierfabrik und Fahrdienste zu den Abnehmern. Auch Anfragen von Kliniken habe es schon gegeben. "Eine kleine Lieferung ging bereits an die Zentralklinik Bad Berka“, so Schmidt.