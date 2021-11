Am Samstag, den 4. Dezember 2021, um 16 Uhr veranstaltet der Inner Wheel Club Weimar ein Benefizkonzert in der Jakobskirche zu Weimar.

Inner Wheel ist die weltweit größte Frauen-Service-Organisation, deren Mitglieder sich der Pflege der Freundschaft, dem persönlichen sozialen Dienst und der internationalen Verständigung widmen.

Kirchenmusikdirektor Martin Meier aus Jena spielt weihnachtliche Adventsmusik, um Ihnen in dieser oftmals stressgeplagten Zeit ein wenig Besinnlichkeit und Besinnung zu bescheren. Anschließend gibt ein Beisammensein und gute Gespräche bei Punsch und Plätzchen.

Die Einnahmen des Konzertes durch den Kartenverkauf und Spenden kommen dem Johannes Falk Verein Weimar zugute. Dieser unterstützt damit soziale Projekte, wie zum Beispiel „Weihnachten bei Sophie“ für Obdachlose und Alleinstehende oder Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien.

Karten (10,-€ p.P.) sind erhältlich über den Kirchenladen am Herderplatz oder unter info@iwc-weimar.de

- Es gelten die dann aktuellen Coronahygiene-, G- und Abstandsregeln -