Uni geht nach 204 Jahren online

Wittenberg(epd) – Die ehemals eigenständige Wittenberger Universität Leucorea hat 204 Jahre nach ihrem Ende eine eigene Homepage. Jede Institution, die etwas auf sich halte, habe eine Website. Wer keine hat, existiere in der öffentlichen Wahrnehmung nicht, so Kerstin Martin vom Institut für Hochschulforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Website präsentiert mehr als 850 Dokumente, darunter digitalisierte Originalquellen, Forschungsliteratur und populäre Darstellungen. Die Leucorea wurde 1502 gegründet und war im 16. Jahrhundert zeitweise die am meisten besuchte deutsche Universität. 1817 ist sie durch die Vereinigung mit der 1694 gegründeten Universität Halle «aufgehoben» worden.