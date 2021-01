Der 90-jährige Arthur Dörfel führt seit 20 Jahren durch die Schleizer Bergkirche. Nicht allein mit Daten und Zahlen will er für das Gotteshaus begeistern, sondern mit Geschichten.

Von Simone Zeh

Oftmals kommen die Leute nicht aus dem Staunen heraus, wenn sie die Bergkirche in Schleiz betreten. Das Gotteshaus ist prächtig ausgestattet und lässt weit zurück in die Historie blicken. Arthur Dörfel kennt sich mit dem Bau bestens aus: Seit 20 Jahren ist er ehrenamtlich als Bergkirchenführer in der Kirchengemeinde Schleiz im Einsatz. “Man kann nicht ein Gotteshaus erklären, wenn man nicht selbst im christlichen Glauben steht”, ist Dörfel überzeugt.

Arthur Dörfel ist jetzt 90 Jahre alt und der Meinung, dass nun ein Nachfolger für ihn ranmüsse.