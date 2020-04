Eisenach (red) - Damit die Bewohner stationären Häuser weiterhin Kontakt zu ihren Angehörigen halten können, bietet die Diako Thüringen seit Kurzem Video-Anrufe mit Tablets an, die extra für diese Zwecke angeschafft wurden.Das Besuchsverbot für Einrichtungen der Altenhilfe gilt nun schon seit einigen Wochen. Für viele Bewohner, sowie deren Angehörige stelle die Situation einen großen Einschnitt dar. Ein Telefonat mit Bild habe eine größere emotionale Wirkung, als ein einfacher Anruf, teilte die Diako Thüringen mit. Das Gesicht eines Familienmitglieds zu sehen, tue gut und verbessere zudem das psychische Wohlbefinden der älteren Menschen.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es zahlreiche Einschränkungen in den diakonischen Einrichtungen. Auch das für den 16. Mai geplante 148. Jahresfest der Diako Thüringen auf dem Gelände des Mutterhauses in Eisenach musste abgesagt werden. Einen Nachholtermin soll es in diesem Jahr nicht geben. Das nächste Jahresfest ist für den 8. Mai 2021 geplant.