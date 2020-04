Suhl (red) - „Die Kirchen müssen wir in diesen Tagen schließen, aber wir haben nicht zugemacht“, lautet das Motto des „Selfie-Gottesdienstes“ im Kirchenkreis Henneberger Land. Stellvertretend für die Gemeinde feiern ihn Pfarrerinnen sonntags in der Suhler Hauptkirche St. Marien. Zur gewohnten Zeit um 9.30 Uhr läuten dann die Glocken – und die Reihen füllen sich. Jedoch nicht mit leibhaftigen Gemeindemitgliedern, sondern mit ihren Fotos. Zum Auftakt des neuen Formats, das vor dem Hintergrund der Corona-Krise entstand, hatten 71 "Selfie-Besucher" am Gottesdienst teilge-nommen, wie Superintendentin Jana Petri berichtet. Die Idee hatten die Initiatoren von einem katholischen Pfarrer aus Norditalien übernommen.

Fotos und Gebetsanliegen können per E-Mail an den Kirchenkreis geschickt werden: suptur.suhl@ekmd.de