Ballhausen (red) – Die Dorfkirche Sankt Ägidii in Ballhausen im Kirchenkreis Mühlhausen ist die "Kirche des Monats Mai". Das Gotteshaus sei wegen der darin beherbergten Kunstgüter "weit über die Grenzen Thüringens bedeutend", begründete die EKD die Ehrung. Sehenswert seien der barocke Kanzelaltar, das Flügelretabel und Steinepitaphe aus dem 16. Jahrhundert sowie ein Relief in der Außenwand des Kirchturms, das die Kreuzigungsszene zeigt und auf das Jahr 1496 datiert ist. Die Auszeichnung der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) ist mit 10 000 Euro verbunden. Das Geld soll für die Sanierung des Kirchengebäudes verwendet werden. Die Ursprünge der Vorgängerkirche gehen bis auf das 13. Jahrhundert zurück.