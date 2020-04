Bad Blankenburg (red) – Als Folge der Corona-Pandemie hat das Evangelische Allianzhaus laut eigenen Angaben bereits 4 000 Übernachtungen verloren. Für Geschäftsreisende und Berufspendler jedoch bietet das Haus auch während der gegenwärtigen Beschränkungen Übernachtung mit Frühstück an. Der Hotelbetrieb bleibt somit bis auf Weiteres aufrechterhalten, al-lerdings nicht für touristische Zwecke. Eigene Programmangebote mussten jedoch abgesagt werden. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen leider auch das Evangelische Allianzhaus vor große Herausforderungen, aber wir wollen hoffnungsvoll durch die Krise gehen“, so Gabriele Fischer. Ermutigenden Rückenwind gebe die außerordentlich positive Bewertung der Übernachtungs- und Tagungsgäste auf dem Reiseportal „Holiday-Check“, meint die Hausleiterin. „Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, gerade auch in den gegenwärtig wirtschaftlich so angespannten Zeiten.“

Das Evangelische Allianzhaus wird getragen von der Deutschen Evangelischen Allianz, der ältesten interkonfessionellen christlichen Bewegung.