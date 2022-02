In welcher Kirche befindet sich die „Orgel des Jahres 2022“? Um diese Frage geht es in den nächsten Wochen. Der Startschuss des Rennens um diesen Titel, den die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründete Stiftung Orgelklang vergibt, hat begonnen. Zur Wahl stehen zwölf Instrumente, die die Stiftung im vergangenen Jahr gefördert und als „Orgeln des Monats“ gewürdigt hat. Die Teilnahmefrist der Abstimmung endet am 12. Mai. Auf der Liste der Kandidaten befinden sich Orgeln in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, aber auch Instrumente in baden-württembergischen, hessischen und nordrhein-westfälischen Kirchen. Die älteste zur Wahl stehende Orgel stammt aus dem Jahr 1710 und steht im hessischen Springen, das jüngste Instrument befindet sich im badischen Gutach und wurde 1956 erbaut.

Aus dem Gebiet der EKM stehen die Instrumente in den Dorfkirchen in Miesterhorst und Diesdorf, beide Kirchenkreis Salzwedel, die Orgel in Profen, Kirchenkreis Naumburg-Zeitz, die in der Kirche St. Crucis in Wölfis, Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf, die in dem kleinen Ort Oechsen im Kirchenkreis Bad-Salzungen-Dermbach und die Orgel in St. Kiliani in Erfurt-Gispersleben auf der Liste.

Die Stiftung Orgelklang der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) präsentiert in jedem Monat eine „Orgel des Monats“. In diesem Jahr fördert sie 13 Projekte in einem Gesamtumfang von 50 000 Euro (beziehungsweise 53 500 Euro inklusive Projektspenden). Seit 2010 hat die Stiftung Orgelklang 249 Förderzusagen über mehr als 1,4 Millionen Euro gegeben.

Alle Informationen über die zur Wahl stehenden Orgeln und die Möglichkeit zur Abstimmung sind im Internet unter orgeldesjahres.de zu finden.

(red)