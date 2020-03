Bad Lobenstein (red) - Der ambulante Hospizdienst der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein ist weiter für schwer kranke, strebende und trauernde Menschen und deren Angehörigen da. "In diesen Tagen zwar nur telefonisch oder per Mail, aber wir ermöglichen alles, was unter den derzeitigen Gegebenheiten machbar ist", sagt Christine Josiger,Leiterin des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes der Diakoniestiftung mit Kontaktstellen in Bad Lobenstein und in Saalfeld. Abschied zu nehmen von geliebten Menschen, ohne ihnen Nahe sein zu dürfen. sei in diesen Wochen eine besondere Herausforderung, so Josiger. "Doch Angehörige haben Fragen, brauchen Gespräche, einen Rat, ein gemeinsames Gebet. Wir möchten dazu beitragen ein Stück Normalität in einer schweren Zeit zu erreichen", so Josiger weiter.

Der ambulante Hospizdienst der Diakoniestiftung hat zudem das Heft „Abschied. Eine Hilfezum Umgang mit Tod und Trauer“ aktualisiert. Die Handreichung will in Tagen mit eingeschränktem persönlichem Kontakt Halt geben. Die Broschüre spiegelt die Erfahrungen der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter Auf 40 Seiten sind Texte und Fotos, Lieder, Gebete, Gedichte und Geschichten zu finden. Das Heft gibt Handlungshilfen für den Umgang mit Sterbenden und nach dem Tod.

Bestellt werden kann es für 4,50 Euro unter Tel.: 036651 - 3989-40 oder per E-Mail an S.Smailes@diakonie-wl.de.