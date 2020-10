Im März 1520 setzte Dombaumeister Bastian Binder im Nordturm des Magdeburger Domes den Schlussstein. Damit war der imposante Bau noch im ausgehenden Mittelalter fertiggestellt. Am 27. September holte die Domgemeinde den coronabedingt ausgefallenen Festgottesdienst vom März nach und eröffnete die Domfestspiele zum 500. Jubiläum der Fertigstellung. Alles geschah und geschieht unter dem gebotenen Sicherheitsabstand. Landesbischof Friedrich Kramer würdigte in seiner Predigt die Anstrengungen von Generationen für das Bauwerk, Staats- und Kulturminister Rainer Robra alle Menschen, die sich heute für den Dom engagieren. Am Gottesdienst wirkte auch der katholische Magdeburger Bischof Gerhard Feige mit.