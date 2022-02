Die evangelische Grundschule Zeitz wird im ehemaligen Franziskanerkloster der Stadt ein neues Domizil bekommen. Das ist ein lang gehegter Wunsch. Der Beschluss des Stadtrates für dieses Projekt stamme bereits aus dem Jahr 2007, sagte der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme bei der Übergabe eines Fördermittelbescheides. Ende Januar kam vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt grünes Licht, dass im Rahmen der Städtebauförderung und des damit verbundenen Programms „Lebendige Zentren“ Mittel von insgesamt 5 544 320 Euro für den Umbau zur Verfügung gestellt werden. Dazu kommt ein Eigenanteil in Höhe von 1 386 080 Euro.

„Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit und Energie eingesetzt, um die nicht unerheblichen baulichen und förderrechtlichen Probleme zu lösen“, so Thieme. Nun freue er sich über den Bescheid, weil die evangelische Grundschule die Schullandschaft und damit auch das Bildungsangebot bereichere und wieder Leben in das stadtbildprägende historische Gebäude bringe. „Es ist ein echtes Prestigeprojekt für die Stadt Zeitz“, betont er.

Pfarrer Michael Bartsch ist dem Oberbürgermeister, der Verwaltung und dem Stadtrat dankbar für ihre beherzte Arbeit, damit das Projekt umgesetzt werden kann. „Als ich den Komplex das erste Mal besichtigt habe, war ich begeistert von diesem Juwel in der Stadt. Mir war klar, dass hier Leben einziehen muss, und dies mit Menschen, die hier leben. Was vor 14 Jahren als Idee begann, kann nun Realität werden“, sagt Pfarrer Bartsch.

Mit dem Einzug der evangelischen Grundschule in das ehemalige Kloster werde auch die herausragende Reformationsgeschichte der Stadt Zeitz ganz neu belebt. Die Evangelische Grundschule Zeitz kann nämlich an die 450 Jahre nachreformatorischer schulischer Bildungstradition im Kloster anknüpfen und davon profitieren.

Die evangelische Grundschule wurde 2008 gegründet und befindet sich in Trägerschaft des anerkannten freien Schulträgers Verein Evangelisches Schulprojekt Burgenlandkreis. Die benötigten sechs Klassenräume und Fachkabinette sollen in Teilen des aus dem 14./15. Jahrhundert stammenden Klausurgebäudes und in einem 1904 errichteten Gebäudeflügel, ergänzt durch einen Neubau, untergebracht werden. Wann die Umbauarbeiten beginnen, steht noch nicht fest. Bereits seit 1993 werden an dem Denkmalensemble Franziskanerkloster Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten mit Mitteln des Städtebauprogramms vorgenommen. So sind beispielsweise bereits die Dächer und die Fassaden saniert worden. Die einstige Klosterkirche wurde zur Nutzung als Kulturkirche hergerichtet, und das Neue Theater Zeitz zog in das Ensemble ein.

