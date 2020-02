Erfurt (epd) – Der Kirchenkreis Erfurt setzt die Kunstaktion "Kalymma" fort. Dazu wird in der Fastenzeit der Altar der Michaeliskirche mit einer Arbeit von Jost Heyder verdeckt. "Kalymma" (altgriechisch für "Hülle") erinnert an die Tradition des "Hungertuches", mit dem einst der Altar in der Passionszeit vor den Blicken der Gemeinde verborgen war und diese zum "Seh-Fasten" zwang. Heyder, Jahrgang 1954, zählt als ein Vertreter der Neuen Leipziger Schule zu den renommiertesten Künstlern Thüringens. Sein Werk "Das Wunder des Heiligen Markus" soll ab dem 22. Februar in der Michaeliskirche präsentiert werden. In den Vorjahren konnten unter anderem die Künstler Moritz Götze und Harald Gratz für das Projekt gewonnen werden.