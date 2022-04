In Gröden setzt die evangelische Kirchengemeinde beim Heizen ihrer barock ausgestatteten Kirche auf Nachhaltigkeit und kann damit viel Geld sparen.

Von Claudia Crodel

Eigentlich geht die Heizsaison jetzt zu Ende. Trotzdem lohnt es sich, auch in der wärmeren Jahreszeit über Heizungen zu reden. Die evangelische Kirchengemeinde in Gröden bei Herzberg im Kirchenkreis Bad Liebenwerda tut das gerne, denn sie hat eine ganz besondere Erfahrung gemacht: „Viele Jahre lang haben wir unsere Kirche durch einen Nachtspeicherofen beheizt. Obwohl wir eine große Gemeinde sind, kamen da immer zu hohe Rechnungen auf uns zu“, blickt der Gemeindekirchenratsvorsitzende Sebastian Rick zurück. Deshalb habe man schon seit längerem überlegt, welche Alternativen es zur Nachtspeicherheizung in der Kirche St.