Große Kunst in kleinen Orten: Wer durch die dünn besiedelten Landstriche Sachsen-Anhalts fährt, sieht imposante alte Kirchen. Einige werden nun zum Hotspot für moderne Glasmalerei. "Große Kunst öffnet die Begegnung mit dem Evangelium"

Von Karin Wollschläger

Erst Michael Triegel 2015, nun Tony Cragg: Wieder hat sich ein Künstler von internationalem Rang erstmals in der Glasmalerei ausprobiert. Und wieder für eine kleine Kirche in Sachsen-Anhalt. Diesmal hat die evangelische Dorfkirche Sankt Christopherus Großbadegast bei Köthen das große Los gezogen: Ihre neuen Fenster stammen vom britischen Bildhauer Cragg, 2009 bis 2013 Rektor der traditionsreichen Kunstakademie Düsseldorf. Am 14. Dezember werden die jetzt eingebauten Chorfenster der Öffentlichkeit vorgestellt.