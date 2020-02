In vielen Regionen in Thüringen hat der Karneval eine tief verwurzelte Tradition. So auch in Dorndorf in der Rhön. Für Pfarrerin Franziska Freiberg ist die "fünfte Jahreszeit" eine gute Gelegenheit, um Vorurteilen gegenüber ihrer Kirche und dem Glauben mit Humor zu begegnen.

Von Constanze Alt

Für Pfarrerin Franziska Freiberg ist der Karneval ein guter Anlass, eine zutiefst christliche Botschaft zu vermitteln, nämlich „dass auch Jesus und Paulus lustige Typen waren, die dem Volk sprichwörtlich aufs Maul geschaut haben“. Beim Karneval fließe vieles zusammen; letztlich gehe es auch darum, sich selbst nicht ganz ernst zu nehmen.

Franziska Freiberg, Jahrgang 1986, ist seit 2015 Pfarrerin in Dorndorf im Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach.