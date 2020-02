Was macht man aus einem Haus der Gemeinde, in dem einst der Kindergarten ansässig war, der jedoch in ein neues, modernes, allen heutigen Anforderungen entsprechendes Domizil gezogen ist? Die evangelische Bartholomäusgemeinde in Halle entwickelte in dieser Situation eine ganz besondere Idee.

Von Claudia Crodel

„Hier soll ein ›christliches Gründerhaus‹ entstehen“, sagt Cornelia Büdel, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats (GKR) und Ansprechpartnerin für das Projekt. Es soll zum einen Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit gehen, Raum zum Arbeiten bieten, andererseits zugleich auch christliche Gemeinschaft pflegen helfen.

Rund 140 Jahre lang war das Haus eine Kindereinrichtung, zunächst eine Kinderbewahranstalt, später der Kindergarten der Bartholomäusgemeinde.