Wegen der Corona-Krise hatten im Frühjahr die geplanten Synoden in vielen Kirchenkreisen verschoben werden müssen. Die konstituierenden Sitzungen sind nun in den letzten Wochen nachgeholt worden.

Von Beatrix Heinrichs

So auch im Kirchenkreises Südharz. Hier bewarb sich der 19-jährige Theologiestudent Arvid Büntzel als Kandidat für das Amt des Synodalen im Kirchenparlament der EKM. Im dritten Wahlgang haben sich die Kreissynodalen mehrheitlich für ihn als Landessynodalen entschieden. Als Präses im Amt bestätigt wurde der Nordhäuser Arzt Uwe Krieger, auch Andreas Weigel aus Bleicherode bleibt als Vize-präses im Dienst. Neu ist die Gemeindepädagogin und Religionslehrerin Corina Sänger im Amt des Vizepräses.

Die Kreissynode im Kirchenkreis-Apolda-Buttstädt hat auf ihrer konstituierenden Sitzung in Buttstädt Präses Hans-Jürgen Bauer aus Hardisleben in seinem Amt bestätigt. Gemeinsam mit Superintendent Gregor Heidbrink leitet er in den kommenden sechs Jahre als ehrenamtlicher Repräsentant den Kirchenkreis. Auch im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen hat sich die Kreissynode konstituiert. André Barthel aus Großbrüchter löst Willy Schreier im Amt des Präses ab. Als Stellvertreter bekam Joachim Kreyer das Vertrauen der Kreissynodalen. Zweiter Stellvertreter ist Clemens Schlegelmilch.

Die Mitglieder der Synode des Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau bestimmten Christel Löbner aus Ilmenau-Roda zur Präses. Im Kirchenkreis Erfurt wird Ulrich Born weiter als Präses der Kreissynode fungieren. Seine Stellvertreterinnen sind Barbara Sengewald und Gemeindepädagogin Annette Peschel. Zur Kreissynode des Kirchenkreises Gotha in Wandersleben wurde Olaf Schneider-Rehberg als Präses bestätigt, als Stellverteterin wurden Sigrid Lehniger und als Stellvertreter Volker Maibaum in das Präsidium gewählt.(red)

Mehr Infos zu den Wahlen in den Kirchenparlamenten Ihrer Region auf

meine-kirchenzeitung.de