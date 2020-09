Orgelbauer und Restauratoren sind in der Kirche in Stelzen im Kirchenkreis Schleiz tätig. Die Heidenreich-Orgel aus Hof, Baujahr 1807, wird in die Kur genommen.

Von Simone Zeh

Der Orgelsachverständige hatte vor Jahren einen akuten Holzwurmbefall festgestellt. So hatte sich der Kirchenvorstand um Gemeindekirchenratsvorsitzende Anja Baumann zuvor bereits um Fördermittel bemüht. Einige Male abgelehnt, wurden sie inzwischen doch noch bewilligt. "Rund 40 000 Euro sind für die Orgelsanierung insgesamt nötig", rechnet Baumann. Neben Eigenmitteln der Kirchengemeinde kamen auch zahlreiche Spenden zusammen, vor allem von den Besuchern der Stelzenfestspiele.