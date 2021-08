Auf unsere erste Veranstaltung haben wir regelrecht hin gefiebert. Denn so lang haben wir ausharren müssen, mussten immer wieder Nachrichten und neue Anweisungen abwarten, mussten uns weiterhin in Geduld üben. Und dann noch so viele Fragen, die uns umtrieben haben. Neben den allgemeinen, die uns immer beschäftigen, „ Wird denn das Wetter halten?“ über „Haben wir ausreichend Getränke besorgt?“ bis hin zu „Werden wir allein im Kirchgarten sitzen?“

Nicht abwegig in Zeiten von Corona. Aber unsere Hoffnung war groß.

Bereits im letzten Amtsblatt haben wir erneut auf unser Filmpicknick hingewiesen. Und auch rechtzeitig unser Plakat am altbekannten Platz zwischen den Bäumen im Kirchgarten Schwansee gespannt und so unsere Veranstaltung angepriesen.

Alles war bestens organisiert und vorbereitet. Und dann, am Nachmittag des 16.07.2021 – schwarze Wolken und Regengüsse wie aus Kübeln. Erste Anrufe, was wir machen. Abwarten natürlich. Es ist erst am Nachmittag und bis zur Vorstellung des Kinderfilms noch etwas Zeit. Auf den Regen folgte Sonnenschein und trocknete zum Glück schnell alles wieder. So konnten wir die letzten Handgriffe im Kirchgarten bewältigen, noch Tische aufbauen und die Getränke bereit stellen, bevor wir die ersten Besucher Freude strahlend begrüßten. Man muss wirklich sagen, erst kam einer, dann folgten rasch die nächsten großen und kleinen Gäste. Und als um 18 Uhr der Kinderfilm starten sollte, war immer noch reger Verkehr vor dem Eingang unseres Kirchgeländes zu verzeichnen. Und alle wollten zu uns und einen tollen Abend beim ersten Filmpicknick in diesem Jahr verbringen. Die Resonanz allein zur Kindervorstellung in unserer Winterkirche war wirklich erstaunlich und erfreute uns über die Maßen.

Aber auch im Außenbereich füllten sich die Plätze zu jeder Stunde. Endlich traf man sich einmal wieder und konnte bei Bratwurst und einer leckeren Auswahl an Getränken zusammen Zeit verbringen, sich austauschen und eben einen entspannten Abend unter Nachbarn, Freunden und Bekannten verbringen.

Zu dieser Veranstaltung waren selbst die hinteren Plätze im Kirchgarten heiß begehrt; solch einen Zuspruch durften wir erfahren. Es kam uns fast wie der Titel unseres gewählten Films „Ein Lied in Gottes Ohr“ vor, so begeistert waren wir von der Fülle und der Freude, die zu diesem Filmpicknick förmlich spürbar war.

Es gab wieder Gelächter im Kirchgarten, ausgelassene Gespräche und freudige Gesichter und Menschen. Kaum vorstellbar, dass man sich noch vor kurzem nur mit ausreichender Entfernung und Maske gesehen oder gesprochen hatte. Und nun durften wir uns wieder treffen und Zeit gemeinsam als Dorfgemeinschaft verbringen.

Wir hoffen und wünschen, dass dies anhält und wir auch im September und den folgenden Monaten weitermachen können. Festgelegt sind unsere nächsten Aktionen schon längst. Gern sehen wir uns zu den kommenden Filmpicknick – Veranstaltungen nach den Sommerferien wieder. Wir jedenfalls werden vor Ort sein und gern wieder alles bereit stellen und vorbereiten. Für einen Abend im Kirchgarten in Schwansee, mit guter Laune und freudiger Stimmung, Leckereien und erfrischenden Getränken, einem tollen Film ab 18 Uhr für unsere kleinen Gäste sowie ab 21.30 Uhr für die Erwachsenen.

Wir freuen uns auf unsere kommenden Feste, unsere noch in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen und vor allem auf unser nächstes Filmpicknick in unserem Kirchgarten Schwansee, unserem Dorfmittelpunkt mit so großer Bedeutung.

Nancy Lutz