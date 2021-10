Ein Schmuckstück: Die Kirche in Cösitz ist seit Jahren mehr oder weniger Baustelle gewesen. Am 2. Oktober wird gefeiert, dass die Arbeiten beendet sind. Von Sylke Hermann "Jetzt sind erst einmal die anderen dran"

Von Sylke Hermann

Endlich. Endlich hat die Fahrerei ein Ende. Über Monate startet Ramona Knorre jeden Sonntag von Cösitz aus in die Nachbardörfer, um dort den Gottesdienst zu besuchen. Immer mit dabei: Wally Kaodelka und Jutta Niendorf. Mal fahren sie nach Schortewitz, mal nach Maasdorf. Alles schöne Kirchen, aber keine, findet die 59-jährige Ramona Knorre, sei so schön wie die Cösitzer. Vor allem jetzt, da sie umfangreich saniert ist. Am 2. Oktober wird sie offiziell wieder in Dienst genommen. Mit einem feierlichen Gottesdienst.