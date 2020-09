Gera (red) - Die Stiftung Senfkorn lädt zu ihrem diesjährigen Aktionstag am 4. September, 15 Uhr, in die Johanniter-Kindertageseinrichtung „Am Negisbach“ nach Dorna im Kirchenkreis Gera ein. Kinder, Eltern und Großeltern können gemeinsam Geld erspielen, indem sie beim Dreiradfahren gegeneinander antreten oder sich am Senfkorn-Lauf beteiligen. Durch den Nachmittag führt Kuratoriumsvorsitzender Paul Andreas Freyer. Alle Erlöse und Spenden verdoppelt die Stiftung bis zu einer maximalen Förderhöhe von 6000 Euro.

Mit dem Geld soll die Sanierung der fast 40 Jahre alten Einrichtung, die sich heute in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe befindet, unterstützt werden. Bisher wurden neue Fenster und ein neuer Heizkessel eingebaut. Aber auch Heizkörper, Fußböden und Gruppenräume müssen erneuert werden. Zudem fordert der Brandschutz einen zweiten Rettungsweg.

Derzeit werden 36 Kinder von sechs Erzieherinnen betreut. Im Vordergrund des pädagogischen Konzepts steht die familiäre Atmosphäre, das Miteinander der Generationen, die religionspädagogische und naturnahe Arbeit.

2002 von der Thüringer Landeskirche gegründet, hat die Stiftung seither evangelische Kindertagesstätten mit mehr als 700 000 Euro unterstützt. Für den Aktionstag können sich die Einrichtungen jedes Jahr bewerben.