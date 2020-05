Was wäre eine Landschaft ohne ihren Klang, ein Gottesdienst ohne ihr Rufen, ein freudiger Anlass ohne ihren Jubel und Trauer ohne ihre mahnende Stimme? In Hopfgarten war davon lange nichts zu hören, aber das wird sich am Pfingstsonnabend ändern.

Von Uta Schäfer

Ein Termin, der nicht zufällig gewählt wurde: Auf den Tag genau vor 100 Jahren fand schon einmal eine statt. Damals galt sie den drei Eisenhartgussglocken, die fortan als Ersatz für die 1917 zwangsabgelieferten Bronzeglocken dem Dorf eine heimatliche Stimme gaben. Doch ab 2010 schwiegen sie und mussten zwei Jahre später die Glockenstube verlassen, weil Turm samt Glockenstuhl statisch völlig desolat geworden waren.