Unbezahlbar: Das Christophoruswerk Erfurt hat in Bad Langensalza einen Lebensmittelmarkt übernommen. Seine große Stärke sind Mitarbeiter mit kleinen Schwächen. Ein Besuch.

Von Reiner Schmalzl

Ich gehe sehr gern hierher. Hier finde ich alles, was ich brauche, und die Verkäuferinnen sind immer sehr zuvorkommend“, schätzt die Seniorin Marlis Dünnebeil das Lebensmittellädchen in der Fußgängerzone von Bad Langensalza (Kirchenkreis Mühlhausen). Dem pflichtet auch eine 93-jährige Dame bei, als sie behutsam verschiedene Dinge in das Körbchen ihres Rollators packt, wobei ihr blitzschnell vom aufmerksamen Personal geholfen wird. „Das wäre wirklich schlimm, wenn wir das Geschäft nicht mehr hätten!