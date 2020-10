Wülfingerode (red) – Der Kirchenbauverein Wülfingerode im Kirchenkreis Südharz ist für sein Projekt „Bienenkirche“ mit dem Naturschutzpreis der Stiftung Naturschutz Thüringen ausgezeichnet worden. Die Würdigung ist verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro. Überzeugt habe der Verein durch seine Beharrlichkeit, den Zusammenhalt, das soziale Engagement und durch seine Weitsicht, der heimischen Natur zu helfen, so die Stiftung. In den vergangenen 23 Jahren hat der Verein unter anderem Schulprojekte initiiert. So wurden gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Bienenstöcke auf dem Kirchengelände aufgestellt, Bäume gepflanzt, Blühstreifen angelegt und Brut- und Nisthilfen aufgehängt.

Unter dem Motto „Naturschutz kannst auch du!“ hatten sich 31 Projekte um den diesjährigen Naturschutzpreis beworben. Seit 2008 vergibt die Stiftung Naturschutz den Preis im zweijährigen Rhythmus.