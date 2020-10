Erfurt (red) - Für den ökumenischen Kirchenpavillon auf der Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt im kommenden Jahr ist in der vergangenen Woche Richtfest gefeiert worden. Das Kooperationsprojekt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und des katholischen Bistums Erfurt soll Andachten, Veranstaltungen und Begegnungen ermöglichen.

Die Bauarbeiten hatten Ende Mai begonnen. Seitdem wird der Siegerbeitrag eines Studentenwettbewerbs der Fachhochschule Erfurt mit dem Titel "Roter Faden" realisiert. Die Umsetzung erfolgt in ökologischer Bauweise. Das Bauwerk ist zudem zerlegbar und wiederzuverwenden.

Das gesamte Religionsareal am Petersberg soll im April fertiggestellt sein. Bau- und Planungskosten in Höhe von 100 000 Euro würden von der EKM sowie dem Bistum Erfurt finanziert. Die Pflanzarbeiten für den "Roten Faden" – unter anderem werden Spalieräpfel vor den Holzwänden platziert – sollen im November beginnen und bis zum Frühjahr andauern. "Der Apfel kommt im biblischen Hohelied der Liebe vor und wurde passend zum Motto ausgewählt", erklärte die Buga-Beauftragte der EKM, Marion Müller.

Neben dem Pavillon setzen die Kirchen zur Buga auch auf biblische Pflanzen von Ägyptischem Lotos bis hin zu Wein, die ausgesät und angebaut werden. Zudem wächst im Erfurter Augustinerkloster eine Rosenkirche heran.