Arnstadt (red) - „Triff dein Marienstift“, so lautet der Titel einer neuen Aktion für Mitarbeiter des Marienstifts Arnstadt. Mehr als 20 Einrichtungen öffnen dafür ihre Türen für Angestellte anderer Marienstift-Bereiche . Mit der Aktion wolle man für ein, zwei Stunden je Termin aus dem üblichen Arbeitsalltag herausführen und Bereiche zeigen, mit denen jeweils andere Einrichtungen sonst selten in Berührung kommen, wie das Marienstift mitteilte. Sechs Termine sind für das erste Halbjahr 2020 geplant.

Den Auftakt machte die Werkstatt am Kesselbrunn, wo Werkstattleiter Matthias Schrader bei einem Rundgang Einblicke in die Arbeit der Beschäftigten im Holz- und Metallbereich gab. Schrader stellte auch die vielfältigen Aufgaben der Montage- und der Recyclingabteilung vor. Auch ein Blick in den neuen Förderbereich war möglich.