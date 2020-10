Zeugnis vom Gott des Lebens

Mission wurde von Landeskirchen bisweilen nicht gerne konkret benannt oder sogar abgelehnt. Werbung oder Slogans von Unternehmen bezeugen dagegen ihre Mission ganz offen. Warum auch Kirche klar sagen sollte, wofür sie steht.

Von Ravinder Salooja

Mission ist ein großes Thema in deutschen Landeskirchen, gleichwohl anders als in den vergangenen Jahrhunderten. Die verfasste Kirche hatte zunächst kein Interesse an der Mission. Darum wurde die europäische Missionsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts ein Anliegen einzelner Christen und freier Gesellschaften. Auch der Ursprung des Leipziger Missionswerks, des Werks der mitteldeutschen und der sächsischen Landeskirche, liegt im 1819 gegründeten Dresdner Hilfsverein für die Basler Missionsgesellschaft.